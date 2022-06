Mario Götze bei der PSV für bevorstehenden Wechsel freigestellt

Mario Götze bestritt am Montag nicht wie ursprünglich geplant den Trainingsauftakt bei der PSV Eindhoven.

Der deutsche Spielmacher steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Bundesliga. Mit Eintracht Frankfurt soll bereits weitgehend eine Einigung über einen Transfer bestehen. Götze nutzt für die Rückkehr in seine deutsche Heimat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 4 Mio. Euro. Die PSV teilt am Montag mit, dass der 30-Jährige wie zwei weitere Profis den Freiraum erhält, “um einen Wechsel zu einem anderen Klub zu vollziehen.”

Auch Benfica zeigte grosses Interesse am Weltmeister von 2014. Dieser scheint aber das Angebot aus Frankfurt jenem aus Lissabon vorzuziehen.

psc 20 Juni, 2022 16:32