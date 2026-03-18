Mario Götze hat über seine Zukunft entschieden und Frankfurt informiert

Mario Götze hat entschieden, dass sein Weg bei Eintracht Frankfurt über diese Saison hinaus weitergehen soll.

Der Vertrag des 33-jährigen Offensivspielers läuft zum Saisonende nach vier Jahren aus. Götze möchte aber bei den Hessen bleiben, wie er den Klubbossen laut «Bild» nun auch mitgeteilt hat. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung können nun beginnen. Auch der Bundesligist ist für eine weitere Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2014 offen.

Götze muss wohl gewisse Gehaltseinbussen in Kauf nehmen. Dazu soll er jedoch bereit sein. In der Vergangenheit wurde über einen etwaigen MLS-Wechsel des Spielgestalters spekuliert. Dazu wird es vorderhand jedoch nicht kommen. Obwohl der Routinier zuletzt unter dem neuen Trainer Albert Riera zweimal während 90 Minuten auf der Bank schmoren musste, will er im Verein bleiben.