Von der Insel

Für Nathaniel Brown gibt es den nächsten hochkarätigen Interessenten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 14:34
Der deutsche Neo-Nationalspieler Nathaniel Brown weckt immer mehr Begehrlichkeiten. Von der Insel meldet bereits der dritte Topklub Interesse an.

Neben Arsenal und Liverpool, die den 22-jährigen Linksfuss schon länger auf dem Schirm haben, zählt gemäss «CaughtOffside» nun auch Manchester United dazu. Brown steht in Frankfurt bis 2030 unter Vertrag. Der Ex-Nürnberger ist auf der linken Seite gesetzt. Auch Manchester City und der FC Barcelona haben sich in der Vergangenheit bereits nach ihm erkundigt.

Ein Wechsel von Brown im Sommer ist denkbar. Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche fordert dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 65 Mio. Euro. Es ist durchaus möglich, dass einer der zahlungskräftigen englischen Klubs zuschlägt. Brown möchte mit Deutschland an die WM im Sommer. Mit guten Auftritten im Klub will er sich das Ticket sichern. Im Oktober des vergangenen Jahres feierte er beim 4:0-Sieg gegen Luxemburg seine Länderspielpremiere. Im November stand er in der Folge auch beim 6:0-Sieg gegen die Slowakei zum Abschluss der WM-Quali auf dem Platz.

