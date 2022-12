Oliver Glasner lehnte Job als österreichischer Nationaltrainer ab

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner wurde nach dem Aus von Franco Foda der Job als österreichischer Nationaltrainer angeboten. Der 48-Jährige lehnte jedoch ab.

Glasner fühlt sich in der Bundesliga bei seinem Verein wohl und ist aktuell nicht an einer Rückkehr in seine Heimat interessiert. Kurze Gespräche mit den ÖFB-Verantwortlichen gab es allerdings, wie Glasner gegenüber «Ö3» verrät: «Ich hatte Kontakt. Eine Minute. Dann war klar für beide Seiten, dass es für Österreich einen besseren Team-Chef als Oliver Glasner gibt – und dass es eine bessere Option für Oliver Glasner ist, in Frankfurt zu bleiben.»

Vertraglich ist der Österreicher noch bis Sommer 2024 an die Eintracht gebunden. Einen vorzeitigen Abgang plant keine der beiden Parteien. Grundsätzlich ist Glasner nach eigener Aussage für die Zukunft aber für alles offen: «Ich habe keinen Karriereplan. Ich werde eine Entscheidung treffen, die ich für mich und meine Familie für richtig erachte. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin am richtigen Ort und am richtigen Platz, dann passt das.»

Der ÖFB fand schliesslich eine Einigung mit Ralf Rangnick, der die Nationalmannschaft seit Anfang Juni coacht.

psc 19 Dezember, 2022 14:36