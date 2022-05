Neuer Trainer: Hoffenheim hat einen Rochade-Kandidaten auf der Liste

Gleich vier Bundesliga-Trainer haben ihre Klubs unmittelbar nach dem Saisonfinale verlassen. Einer davon könnte nun zur Konkurrenz wechseln. Hoffenheim befasst sich mit Markus Weinzierl.

Der 47-Jährige hat nach dem Saisonabschluss mit dem FC Augsburg erklärt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wird. Angeblich gibt es einige Ungereimtheiten mit Manager Stefan Reuter. Weinzierl könnte dennoch in der Bundesliga bleiben. Wie die “Bild” berichtet, ist er ein Trainerkandidat bei der TSG Hoffenheim, wo man sich erst am Dienstag von Sebastian Hoeness getrennt hatte. Bei den Kraichgauern soll man sich auch mit FCSG-Coach Peter Zeidler beschäftigen. Ebenfalls im Gespräch sind Enrico Maassen (Borussia Dortmund II) und Gerhard Struber (New York Red Bulls).

psc 18 Mai, 2022 14:10