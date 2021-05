FC Bayern & BVB im Direktduell um 15-jähriges Mittelfeldtalent

Mittelfeldspieler Tom Bischof ist erst 15 Jahre alt und spielt derzeit bei der TSG Hoffenheim. Dort hat der Youngster unter anderem die Aufmerksamkeit von Bayern München und Borussia Dortmund geweckt.

Die beiden deutschen Spitzenklubs möchten sich die Dienste am Spielmacher sichern, der bei Hoffenheim in der U17 aufläuft und auch Aufgebote für die deutsche U16-Nationalmannschaft erhält. Neben dem FC Bayern und dem BVB buhlen laut “tz” auch RB Leipzig sowie englische und italienische Topklubs um Bischof. Dieser sieht seine Zukunft aber wohl eher noch in der Heimat.

Der Youngster hat sich in München bereits den Campus angesehen. Bei einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister wäre er angeblich direkt für die U19 eingeplant. Der hochbegabte Linksfuss wird demnächst eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Update zu Tom #Bischof: Das Top-Talent war bereits in München & hat sich den #FCBayern-Campus angeschaut. Bayern will ihn unbedingt. Bischof wäre wohl in der U19 von Danny #Galm eingeplant. Beide haben schon in Hoffenheim zusammen gearbeitet. #FCBTransfersommer @kessler_philipp — Manuel Bonke (@mano_bonke) May 27, 2021

psc 27 Mai, 2021 11:29