Flick verzichtet vorerst auf Müller: «Chance für jüngere Spieler»

Bundestrainer Hansi Flick verzichtet zunächst bis auf Weiteres auf eine Nominierung Thomas Müllers für die deutsche Nationalmannschaft. Seine Entscheidung erklärt er damit, jüngere Spieler berufen zu wollen.

Im Anschluss an die enttäuschende Weltmeisterschaft in Katar, die für Deutschland in der Gruppe endete, liess Thomas Müller seine Zukunft im DFB-Team offen. Zum letzten Stand teilte er mit: «Solange ich Profifussballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen. Wann? Wie? Ob? Das wird der Bundestrainer entscheiden.»

Und nun hat sich Flick entschieden – und zwar gegen Müller. Wie der Bundestrainer im Interview mit dem «kicker» bestätigt, wird der Offensivspieler des FC Bayern bei Deutschlands kommenden Länderspielen gegen Peru (25. März, 20.45 Uhr) und Belgien (28. März, 20.45 Uhr) «nicht dabei sein». Dies sei «mit ihm besprochen», sagt Flick und erklärt: «Ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben. Das bedeutet aber nicht, dass er für die EM kein Thema ist.» Die Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt, Müller wäre dann 34 Jahre alt.

adk 12 März, 2023 18:08