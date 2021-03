Knieverletzung: Robert Lewandowski verpasst das Topspiel

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hat sich beim Einsatz mit der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra verletzt und wird das Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig verpassen.

Wie der polnische Fussballverband mitteilt, reist Lewandowski wegen einer Bänderverletzung am rechten Knie aus dem Nationalmannschaftscamp ab. Die Behandlung soll rund 5 – 10 Tage in Anspruch nehmen. Schwerwiegend ist die Blessur also nicht, das Spiel gegen RB Leipzig am Samstag kommt aber zu früh. Bayern-Coach Hansi Flick wird nicht auf Lewandowski zurückgreifen können.

Robert Lewandowski reist wegen einer Bänderverletzung am rechten Knie vorzeitig von der Nationalmannschaft ab, es soll kein Risiko eingegangen werden. Die Behandlung der Verletzung benötigt 5-10 Tage. Schlechte Nachrichten für das RB-Spiel, aber dafür insgesamt Entwarnung. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) March 29, 2021

psc 29 März, 2021 11:55