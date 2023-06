Bayern-Star Leroy Sané erhält grünes Licht für Transfer

Leroy Sané zählt in der anstehenden Transferperiode zu den Bayern-Profis, die nicht unantastbar sind.

Die neue sportliche Leitung des deutschen Rekordmeisters arbeitete am Dienstag während einer langen Sitzung die vergangene Saison auf und ging dabei auch jeden Kaderspieler durch. Bei Sané kam man nach Angaben der "Bild" zum Schluss, dass dieser zwar sehr viel Qualität mitbringt und weiterhin auch Bestandteil der Mannschaft sein kann, aber eben nicht zwingend sein muss.

Angebote für den 27-jährigen Flügelstürmer würde man sich in München in jedem Fall anhören. Bei welchem Betrag die Bayern schwach würden, ist offen. Ein Verkauf in diesem Sommer ist angesichts eines bis 2025 laufenden Vertrags noch nicht zwingend. Erst im kommenden Jahr muss eine Entscheidung fallen, um einen ablösefreien Abgang 2025 zu verhindern.

psc 9 Juni, 2023 11:53