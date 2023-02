Auch Lionel Messi droht gegen die Bayern auszufallen

Neben Torjäger Kylian Mbappé könnte im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals zwischen Paris St. Germain und Bayern München auch noch Superstar Lionel Messi ausfallen.

Gemäss «L’Équipe» hat sich der 35-Jährige bei der 1:2-Pokalniederlage gegen Olympique Marseille am Mittwochabend eine Verletzung am Knie zugezogen. Im Ligaspiel gegen Monaco wird Messi auf jeden Fall pausieren, ob es für die Partie gegen die Bayern am kommenden Dienstag reicht, ist fraglich.

psc 9 Februar, 2023 19:06