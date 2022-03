Manuel Neuer soll weniger lang verlängern als gedacht

Manuel Neuer wird seinen Vertrag beim FC Bayern wohl verlängern. Aber möglicherweise weniger lang als bislang angenommen.

Bisher war stets die Rede von einer Verlängerung des bis 2023 gültigen Kontrakts um zwei Jahre. Laut “kicker” wird Neuer nun aber vorerst lediglich um ein Jahr bis 2024 verlängern. Neuer wäre dann bei Vertragsende 38 Jahre alt.

Noch müssen sowohl die Vertragslaufzeit wie auch da Gehalt ausgehandelt werden. In trockenen Tüchern ist also gar nichts. Die Bayern könnten auch die Zukunft von Alexander Nübel im Blick haben. Dieser ist vorerst bis 2023 an Monaco ausgeliehen. Es steht schon fest, dass er seine Zukunft nicht mehr in München sieht, falls Neuer bis 2025 im Amt bleibt.

psc 3 März, 2022 10:13