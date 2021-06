Perfekt: Bayern-Youngster Fiete Arp wechselt in die 2. Bundesliga

Bayern-Stürmer Fiete Arp hat einen neuen Klub gefunden: Der 21-Jährige wird von Holstein Kiel ausgeliehen.

Der deutsche Zweitligist sichert sich die Rechte am Angreifer für eine Saison. “Mit Fiete Arp gewinnen wir einen hochtalentierten, jungen Stürmer mit norddeutschen Wurzeln, der bei uns in Kiel die Möglichkeit hat, sich in unserem Umfeld weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass Fiete uns mit seinen Qualitäten und seiner Variabilität in der Offensive bereichern wird”, sagt Holsteins Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.

Arp spielte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der Bayern. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga war ein Wechsel angezeigt. Dieser klappt nun. Der ehemalige HSV-Junior freut sich auf die neue Aufgabe: “Ich freue mich wahnsinnig über die Möglichkeit, hier in Kiel, nahe meiner Heimat, zu arbeiten. Gerade in der vergangenen Saison hat Holstein mit erfrischendem Fussball für Aufsehen gesorgt. Nun habe ich große Lust, als Teil des Teams dazu beizutragen, diesen so erfolgreichen Weg mitzugestalten.”

