Poker um Alvarez zwischen Bayern und ManUnited?

Stürmer Julian Alvarez von River Plate soll das Interesse des FC Bayern und von Manchester United auf sich ziehen. Der 21-Jährige hat mit Blick auf den Januar wohl die Qual der Wahl.

Am Strand von Mexiko hat Julian Alvarez laut Erzählung der Kölner Sängerin Marina Köllner, die am Karneval als “Fussich Julche” auftritt, erzählt, dass er ein Angebot vom FC Bayern vorliegen habe. Laut dem argentinischen Reporter Hernán Castillo sind die Münchner allerdings nicht die einzigen, die Interesse an einer Verpflichtung des Torjägers bekunden.

Demnach signalisiert auch Manchester United Bereitschaft an einem Transfer von Alvarez. Den ‘Red Devils’ würde es demnach entgegenkommen, wenn Edinson Cavani dafür zum FC Barcelona wechselt und dadurch Platz macht für Alvarez, der an River Plate vertraglich noch bis Dezember 2022 gebunden ist. Die Wahl des Angreifers dürfte somit zwischen dem FC Bayern und Manchester United fallen.

adk 26 Dezember, 2021 16:21