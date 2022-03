Rechtsverteidiger: FC Bayern notiert Pedro Porro

Der FC Bayern hat für die kommende Saison die Rechtsverteidiger-Position in die Stellenausschreibung aufgenommen. Pedro Porro hat es den Münchner Planern offenbar angetan.

Der FC Bayern hat laut übereinstimmenden Berichten von “A Bola” und “AS” Notiz von Pedro Porro genommen. Beim deutschen Rekordmeister forschen die Scouts bekanntermassen nach einem Spieler, der ab der neuen Saison auf der Position des Rechtsverteidigers agieren kann.

Porro hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren, in denen er von Manchester City an Sporting Lissabon ausgeliehen ist, hervorragend entwickelt. Der 22-Jährige kann per Kaufoption in diesem Sommer für 8,5 Millionen Euro fest unter Vertrag genommen werden. Unvorstellbar, dass Sporting Porro dann schon wieder abgibt – und wenn, dann nur zu einem hohen Preis.

In der laufenden Saison zählt Porro elf Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen. Eine Muskelverletzung verhinderte wochenlang sein Mitwirken am regulären Spielbetrieb. Porro passt perfekt in das Anforderungsprofil, das Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ausgeschrieben hat. Porro hat in Lissabon die Dreierkette verinnerlicht und verfügt über den gewünschten Offensivdrang.

aoe 19 März, 2022 15:58