Lewandowski spricht über Bayern-Abschied und MLS-Wechsel

Robert Lewandowski schnürt seine Schuhe bereits seit fast sieben Jahren für den FC Bayern und ist an sämtlichen Titelgewinnen in dieser Phase massgeblich beteiligt. Wie lange der 32-Jährige seine Schuhe noch für den deutschen Rekordmeister ist ungewiss und weiss auch er selbst nicht. Allzu sehr in die Zukunft blicken will der Torjäger gar nicht. Ein Ausklingen der Karriere in der MLS ist aber zumindest nicht ausgeschlossen.

Dies lässt Lewandowski in einem Gespräch mit “CBS Sports” durchblicken. Er seit derzeit beim FC Bayern “sehr glücklich” betont der Stürmer und ergänzt: “Ich denke noch nicht so weit in die Zukunft.” Sein Vertrag in München läuft erst einmal bis 2023.

Bei Vertragsende wäre Lewandowski 35 Jahre alt. Er könnte sich durchaus vorstellen dereinst noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen. Die MLS ist eine Option: “In den USA zu spielen? Ich weiss es nicht, weil ich nicht weiss, was es für mich bedeutet und wann es so weit sein würde.”

Informationen über die MLS hat er allerdings bei polnischen und deutschen Profis bereits gesammelt: “Sie sagen, dass sich die Liga qualitativ Jahr zu Jahr steigert.”

Die Gegenwart heisst erst einmal Bayern München. Im vergangenen Jahre wurde Lewandowski erstmals zum Weltfussballer ausgezeichnet. Mit 32 Jahren scheint er aktuell im Zenit seiner Karriere zu stehen.

psc 24 Februar, 2021 15:17