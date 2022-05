Ösi-Stürmer Sasa Kalajdzic äussert sich zu den Bayern-Gerüchten

Der österreichische Nationalstürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart soll ein Thema beim FC Bayern sein. Jetzt äussert sich der 24-jährige zu den Gerüchten.

Der Angreifer ist nur noch für eine weitere Saison an Stuttgart gebunden. In den kommenden Tagen ist ein Gespräch mit seinem Berater und den Klubverantwortlichen geplant, um über seine Zukunft zu sprechen. Bislang noch kein Faktor ist ein allfälliges Angebot des FC Bayern, weil es ein solches schlicht nicht gibt, wie Kalajdzic gegenüber der “Krone” sagt: “Die heissen Tage stehen an, nicht nur vom Wetter her. Von den Bayern oder anderen liegt noch nichts Konkretes auf dem Tisch.”

Der Angreifer soll ein potentieller Kandidat für die Lewandowski-Nachfolge in München sein. Der Pole wird nach Klubangaben seinen bis Juni 2023 laufenden Vertrag aber erfüllen.

psc 17 Mai, 2022 13:55