Thomas Müller äussert sich zur Nicht-Nomination für DFB-Elf

Thomas Müller wird von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden Länderspiele im März und wohl auch im Juni nicht berücksichtigt. Jüngere Kräfte erhalten den Zuschlag. Nun äussert sich der Bayern-Stürmer dazu.

Flick hatte betont, dass er die Nicht-Nomination des 33-Jährigen für die beiden nächsten Lehrgänge mit diesem besprochen hatte. Müller will künftig aber wieder im DFB-Trikot auflaufen. Die EM 2024 bleibt ein Ziel, falls ihn Flick wieder berücksichtigt. «Gestern wurde bekannt, dass mich Hansi Flick bei den nächsten beiden Abstellungsperioden nicht nominieren wird. Wir schätzen uns und bleiben auch weiterhin in einem guten Austausch. Dann wird man sehen wie es weitergeht», schreibt der Bayern-Profi am Montag in den sozialen Medien.

Persönlich wolle er die Länderspielpause dazu nutzen, sich «optimal auf die anstehenden Aufgaben beim FC Bayern vorzubereiten.» Sein Hunger nach Trophäen sei ungebrochen.

psc 13 März, 2023 16:41