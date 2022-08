Überraschungs-Transfer: Die Bayern sichern sich ein georgisches Talent

Der FC Bayern krallt sich ein weiteres ausländisches Talent: Der Georgier Luka Parkadze stösst ab Sommer 2023 von Dinamo Tiflis zum deutschen Rekordmeister.

Dies machen die Müchner am Donnerstag publik. Der 17-jährige Juniorennationalspieler unterschreibt einen langfristigen Vertrag bei den Bayern. Parkadze spielte im Rahmen von Probetrainings bereits an der Säbener Strasse vor, wie Campus-Leiter Jochen Sauer erklärt: “Wir kennen Luka schon seit einiger Zeit und haben ihn immer wieder von unseren Scouts beobachten lassen. Zudem hat er im Probetraining hier am FC Bayern Campus einen glänzenden Eindruck hinterlassen. Deswegen freuen wir uns sehr, ihn für einen gemeinsamen Weg ab der nächsten Saison gewonnen zu haben, und bedanken uns bei Dinamo Tiflis und bei seinem Unterstützer Guram Kachakhidze für die vertrauensvollen Gespräche.”

