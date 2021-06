Sebastian Rudy erzielt Einigung mit Hoffenheim

Sebastian Rudy kehrt erneut zur TSG Hoffenheim zurück.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison bereits von Schalke an die Kraichgauer ausgeliehen. Nun wechselt er wohl definitiv zum Klub, wo er auch schon zwischen 2010 und 2017 tätig war: Rudy unterzeichnet laut “kicker” einen Zweijahresvertrag. Dabei muss er im Vergleich zu seinem bisherigen Vertrag auf Schalke, den er vor kurzem aufgelöst hatte, stark reduzierte Bezüge in Kauf nehmen.

Zuletzt bekundeten auch italienische Klubs Interesse an Rudy. Dieser entscheidet sich nun aber für einen Verbleib in der Bundesliga und kehrt ins gewohnte Umfeld zurück.

psc 28 Juni, 2021 09:08