Dayot Upamecano hat sich entschieden

Abwehrspieler Dayot Upamecano unterschreibt offenbar einen neuen Vertrag bei RB Leipzig.

Der 21-Jàhrige wird sich nach Informationen von “Sportbuzzer” längerfristig an seinen aktuellen Klub binden. Sein aktueller Kontrakt läuft im Juni 2021 aus. Der 24-Jährige wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Unter anderem soll er auf dem Zettel des FC Bayern gestanden haben. Konkret wurde allerdings nichts – und wird es vorderhand auch nicht. Upamecano wird zumindest die nächste Saison in Leipzig verbringen. Sein neuer Vertrag wird wohl weiterhin eine Ausstiegsklausel beinhalten.

psc 27 Juli, 2020 09:20