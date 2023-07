Fix: RB Leipzig leiht Supertalent Xavi Simons aus

Der niederländische Offensivspieler Xavi Simons läuft in der kommenden Saison für RB Leipzig aus.

Paris St. Germain hat den 20-Jährigen dank einer Rückkaufoption nach einem Jahr bei der PSV Eindhoven für 6 Mio. Euro zurückgeholt, verleiht den Youngster nun aber direkt weiter in die Bundesliga. Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl sagt zum Neuzugang: "Wir konnten mit Xavi Simons aus meiner Sicht ein absolutes Ausnahmetalent für uns gewinnen. Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fussball und bringt alles mit, um mit seiner individuellen Klasse auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen. Dass sich mit Xavi das nächste junge Top-Talent für RB Leipzig entscheidet, unterstreicht auch, welchen Stellenwert RBL mit seiner Arbeit und seinen Ambitionen geniesst."

Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

Geschäftsführer Sport, Max Eberl: "Wir konnten mit Xavi #Simons aus meiner Sicht ein absolutes Ausnahmetalent für uns gewinnen. Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball und bringt alles mit, um… pic.twitter.com/5zNdo066CB — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 19, 2023

psc 19 Juli, 2023 18:23