RB Leipzig vor Transfercoup um Dani Olmo

RB Leipzig scheint den Zuschlag beim umworbenen spanischen Spielmacher Dani Olmo zu erhalten.

Der 21-jährige Offensivkünstler machte nach Abschluss der Hinrunde klar, dass er Dinamo Zagreb trotz laufendem Vertrag bis 2021 in diesem Winter verlassen möchte. Dies wird er auch tun, wohin es ihn zieht, war allerdings lange unklar. Nun scheint RB Leipzig sehr gute Chancen auf einen Transfer von Dani Olmo zu haben.

Dies berichtet die kroatische Zeitung “Sportske Novosti”. Demnach hat sich der frühere Barça-Junior für einen Wechsel in die Bundesliga entschiede, da ihm der Spielstil da laut eigener Einschätzung entgegenkomme. Die Leipziger sollen für den 21-Jährigen eine Sockelablöse von 16 Mio. Euro zahlen. Durch diverse Boni könnte diese in den kommenden Monaten und Jahren noch bis auf 30 Mio. Euro steigen. Zudem soll Dinamo Zagreb eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent gewährt werden. In Olmos Vertrag wiederum seinerseits könnte eine Ausstiegsklausel im Bereich von 80 bis 100 Mio. Euro verankert werden.

psc 21 Januar, 2020 17:55