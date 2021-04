Dimitrios Grammozis bleibt definitiv Schalke-Trainer

Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel stellt klar, dass das Projekt Wiederaufstieg in der nächsten Saison mit Trainer Dimitrios Grammozis bestritten wird.

Der 42-Jährige heuerte Anfang März als insgesamt vierter Trainer in dieser Saison an. Den Abstieg konnte er nicht mehr verhindern. Sein Vertrag läuft aber bis 2022 und soll auch respektiert werden. Sportvorstand Knäbel bestätigt in einer Diskussionsrunde mit Vereinsmitgliedern, dass Grammozis im Amt bleiben wird.

An der Spielerfront gibt es derweil noch einige Fragezeichen. Sehr gerne würde man auf Schalke an Identifikationsfiguren wie Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac festhalten. “Das ist für uns sehr wichtig. Wenn ich mir die beiden anschaue, wie sie den Verein leben – beim Hunter ist das Anschauungsunterricht pur”, sagt Knäbel. Allerdings betont er auch, dass man nicht denken dürfe, “dass hier ein neues Portemonnaie aufgegangen ist.” Ob die finanziellen Mittel vorhanden sind, um das Duo zu halten, ist also fraglich. Ebenso, ob sie tatsächlich in der 2. Bundesliga spielen “wollen”.

psc 28 April, 2021 09:31