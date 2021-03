Retter in Not? Ralf Rangnick könnte Schalke-Sportvorstand werden

Ralf Rangnick könnte bei Schalke 04 eine Mammutaufgabe angehen.

Nach Informationen der “Funke Mediengruppe” hat sich der 62-Jährige mit einer Gruppe von einflussreichen Schalkern aus der Wirtschaft unterhalten und einen Plan für die Übernahme des Postens des Sportvorstands ausgearbeitet. Rangnick ist derzeit ohne Mandat bei einem Verein und wurde zuletzt auch als potentieller Löw-Nachfolger gehandelt.

Möglicherweise kehrt er stattdessen in die Bundesliga zurück: Auf Schalke stünden sowohl sportlich wie auch wirtschaftlich grosse Aufgaben an. Der Klub steht vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga und vor einem grossen Schuldenberg.

psc 12 März, 2021 16:57