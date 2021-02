Schalke-Neuzugang Mustafi hat bereits Entscheidung über Zukunft getroffen

Shkodran Mustafi hat Anfang des Monats einen Vertrag bis Saisonende auf Schalke unterschrieben. Ob er über diese Saison hinaus in Gelsenkirchen bleibt, ist offen. Eine Grundsatzentscheidung hat der 28-jährige Abwehrspieler aber bereits getroffen.

Der Weltmeister von 2014 plant laut “Sport Bild” einen Verbleib in der Bundesliga. Er möchte mit seiner Familie in Nordrhein-Westfalen sesshaft werden. Ob er den drohenden Gang in die 2. Bundesliga mit Schalke mitmachen würde, ist fraglich. Allerdings dürfte es im Gebiet für Mustafi genügend Alternativen geben.

psc 10 Februar, 2021 13:40