Schalke verabschiedet den Schweizer Stürmer Michi Frey

Schalke 04 trennt sich nach Ablauf dieser Saison von acht Spielern. Zu ihnen gehört auch der Schweizer Stürmer Michi Frey.

Der 28-Jährige wurde für die Rückrunde von Royal Antwerpen ausgeliehen. Schalke verfügte über eine Kaufoption, die nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga allerdings nicht aktiviert wird, wie die Gelsenkirchener am Mittwoch mitteilen. Frey sind in 15 Ligaeinsätzen für Schalke drei Assist gelungen. Einen Treffer markierte er nicht.

Erst einmal geht er nun zurück nach Antwerpen, wo sein Vertrag noch für eine weitere Saison läuft. Allerdings wird er sich wohl nach einem neuen Klub umsehen.

Neben Frey verabschiedet Schalke auch Moritz Jenz, Maya Yoshida, Tom Kraus, Alex Kral, Éder Balanta, Jere Uronen & Alexander Schwolow.

#S04 verabschiedet 8⃣ Profis: Moritz Jenz, @MayaYoshida3, Tom Krauß, @alexkralcz, Michael Frey, Éder Balanta, Jere Uronen & Alexander Schwolow VIELEN DANK für euren Einsatz und alles Gute für eure Zukunft, Männer! 👋🍀 — FC Schalke 04 (@s04) June 7, 2023

psc 7 Juni, 2023 14:39