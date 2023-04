Torjäger Simon Terodde gibt Abgang bei Schalke bekannt

Torjäger Simon Terodde wird Schalke 04 im Sommer nach zwei Jahren wieder verlassen.

Dies hat der 35-jährige Angreifer den Klubverantwortlichen am Dienstag mitgeteilt. Seinen im Juni auslaufenden Vertrag wird er demnach nicht verlängern. «In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird. Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Jetzt möchte ich mit meinen Team-Kollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben – und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden», lässt sich Terodde zitieren.

Der Stürmer war mit 30 Treffern in der vergangenen Spielzeit massgeblich an der Rückkehr der Schalker in die Bundesliga beteiligt. In dieser Saison sind ihm nur noch drei Treffer geglückt.

ℹ️ Simon Terodde wird seinen auslaufenden Vertrag beim #S04 nicht verlängern. Darüber hat unser Stürmer den Vorstand in einem persönlichen Gespräch am Dienstag informiert. Unsere Nummer 9 hat noch ein großes Ziel: sich mit dem Klassenerhalt verabschieden 🔵⚪ Zum Statement ⬇️ — FC Schalke 04 (@s04) April 5, 2023

psc 5 April, 2023 10:19