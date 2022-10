Zsolt Löw ist ein Top-Kandidat beim VfB Stuttgart

Die beiden arbeiteten zuletzt sowohl bei Chelsea wie auch zuvor bei Paris St. Germain zusammen. Nun könnte der 43-jährige Ungare seinen ersten Cheftrainerjob bekommen. Schon länger wird darüber spekuliert. In Stuttgart war Zsolt Löw sogar schon vor zwei Jahren ein Thema. Laut «Sky» ist er es nun wieder. Der frühere Bundesliga-Profi soll sogar einer der Top-Kandidaten sein. Mit Sportdirektor Sven Mislintat pflegt er ein gutes Verhältnis.

Weitere Kandidaten, die mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht werden, sind Adi Hütter, Sebastian Hoeness, Gerardo Seoane und Peter Bosz. Domenico Tedesco und Jogi Löw sollen hingegen keine Optionen sein bzw. kein Interesse an der Aufgabe bekunden.

❗️Excl. News Zsolt Löw: The longtime assistant of Thomas Tuchel is a top candidate to replace Matarazzo in Stuttgart. First talks have taken place. Löw wants to become a headcoach! @SkySportDE @_dennisbayer @westsven @Sky_Marc @SkySportDE 🇭🇺

