Aarau-Präsident Philipp Bonorand tritt nach Fan-Krawallen zurück

Aaruas Präsident Philipp Bonorand zieht Konsequenzen aus den dramatischen Ereignissen vom vergangenen Wochenende, wo Teile der FCA-Fans nach der 2:3-Niederlage gegen Lausanne-Ouchy die Spieler attackierten und das Stadioninnere stürmten.

Die Aarauer Spieler und auch Funktionäre mussten sich im Stadion Brügglifeld regelrecht verbarrikadieren. Bonorand konnte dann einen Kompromiss erzielen und liess den Anführer der Fan-Vereinigung «Szene Aarau» in der Kabine mit den Spielern sprechen.

Die Geschehnisse sind am FCA-Präsidenten aber keineswegs spurlos vorbeigegangen. Wie er in einer Mitteilung an die Medien am Dienstagabend verlauten lässt, hat er seine Kollegen im Verwaltungsrat darüber informiert, dass er per Datum der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates und als Verwaltungsrat der FC Aarau AG demissionieren und sich für keine weitere Amtsperiode mehr zur Verfügung stellen wird. Die nächste Generalversammlung findet am 12. Juni statt.

Bonorand trat das Amt des FCA-Präsidenten im Mai 2020 an.

psc 14 März, 2023 20:08