Shkelzen Gashi beendet seine Karriere nach Saisonende.

Der 34-Jährige steht seit Anfang 2020 beim FC Aarau unter Vertrag. Seinen Ende Juni auslaufenden Kontrakt wird er nicht mehr verlängern. Und auch bei einem anderen Klub kommt Gashi nicht mehr unter.

"Die Zeit ist gekommen, um Euch mitzuteilen, dass sich das Kapitel Fussballer für mich schliesst und ich meine aktive Karriere nach dieser Saison beenden werde. Ich bedanke mich sehr bei meinen Vereinen und Mitspielern für viele unvergessliche Momente und die grossen Erfolge. Ein ganz herzlicher Dank geht an meine Familie und Freunde für die grossartige Unterstützung. Ich freue mich sehr auf die Zukunft und auf alles was auf mich zukommt", schreibt der Stürmer via Instagram.

Der 16-fache albanische Nationalspieler wurde insgesamt dreimal Schweizer Meister, zweimal mit dem FC Basel und einmal mit dem FC Zürich. Mit GC gewann er zudem den Cup. Zweimal kürte er sich ausserdem zum Torschützenkönig der Super League.

Zwischen 2016 und 2019 lief er in der MLS für die Colorado Rapids auf.

psc 25 Mai, 2023 19:14