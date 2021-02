FC Wil verlängert mit Captain Philipp Muntwiler

Der FC Wil gibt die Vertragsverlängerung mit Captain Philipp Muntwiler bekannt. Auch Mittelfeldspieler Mergim Brahimi und Eigengewächs Oliver Mayer bleiben dem Klub erhalten.

Muntwiler stiess im Sommer 2019 aus Vaduz nach Wil und erhält nun einen neuen Vertrag bis Juni 2022 mit Option auf eine Verlängerung um eine weitere Spielzeit. Der frühere Wiler Junior hat in der Vergangenheit mehr als 220 Super League-Spiele bestritten. In der aktuellen Spielzeit bestritt er 18 Einsätze in der Challenge League und steuerte dabei drei Tore und drei Assists bei.

Mittelfeldprofi Brahimi erhält einen Vertrag bis Juni 2023. Der 28-Jährige wechselte ebenfalls im Sommer 2019 nach Wil und kam in dieser Saison in 14 Ligaspielen zum Zug.

Ebenfalls einen neuen Vertrag bis zum Juni 2022 mit Option auf eine Verlängerung erhält der 20-jährige Stürmer Oliver Mayer. Vor einem Jahr wurde das Eigengewächs von der U20 ins Profikader berufen. Derzeit ist er noch bis Saisonende an die U21 des FC St. Gallen ausgeliehen.

psc 10 Februar, 2021 13:50