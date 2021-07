Lausanne Ouchy holt Nationalspieler Mohamed

FC Stade Lausanne Ouchy hat sich einen weiteren Neuzugang an Bord geholt: Von Olympique Marseille kommt Abdallah Ali Mohamed zum Schweizer Zweitligisten.

Der FC Stade Lausanne Ouchy gibt den achten Neuzugang dieses Sommers bekannt. Abdallah Ali Mohamed wechselt von Olympique Marseille ins Waadtland, über die Vertragslänge wird nichts bekanntgegeben.

Mohamed war in der letzten Saison an den belgischen Erstligisten Zulte Waregem verliehen, stand dort einige Male im Kader, kam aber letztendlich nie zum Einsatz. Mohamed gilt als Aussenverteidiger, der über eine hohe Intensität und eine gute Ballbehandlung verfügt.

In Marseille wurde der 22-Jährige in der Ligue 1 und in der Europa League mehrmals in die erste Mannschaft berufen, wartete jedoch vergeblich auf eine Einwechslung. Mohamed ist fünffacher Nationalspieler der Komoren.

🖊️ 𝗔𝗯𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮𝗵 𝗔𝗹𝗶 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗿𝗲𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗦𝗟𝗢 Le latéral de 22 ans, international comorien 🇰🇲, arrive sur les bords du Léman en provenance de l'@OM_Officiel. Communiqué complet. 👇#AllezSLO 🦁 #BienvenueAbdallahhttps://t.co/4779XBptG5 — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) July 3, 2021

aoe 3 Juli, 2021 12:41