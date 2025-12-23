SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Soll ewig bleiben

PSG bietet Luis Enrique einen Lifetime-Vertrag an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 09:51
PSG bietet Luis Enrique einen Lifetime-Vertrag an

Paris St. Germain möchte auf unbestimmte Zeit mit seinem Trainer Luis Enrique weitermachen und bietet diesem einen Vertrag auf Lebenszeit an.

Diese Idee wird unter den PSG-Verantwortlichen gemäss «AS» sehr rege diskutiert. Demnach soll der neue Kontrakt von Enrique gar keine Laufzeit mehr besitzen. Vielmehr läuft er dann «ewig» und der Trainer entscheidet alleine, wann er den Klub verlässt.

Aktuell steht der 55-Jährige nur noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit unter Vertrag. Die Pariser Verantwortlichen aus Katar sind sehr glücklich mit ihrem Chefcoach, der sie in der vergangenen Spielzeit zum lange ersehnten Champions League-Titel geführt haben.

Enrique stiess im Sommer 2023 nach Paris. Zuvor trainierte er auch schon die spanische Nationalmannschaft, den FC Barcelona und einst auch die AS Roma.

Mehr Dazu
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Lage spitzt sich zu

PSG erfüllt Forderungen von Upamecano, die Bayern geraten unter Druck
Mehrfach beobachtet

Jetzt meldet sogar PSG Interesse an Manzambi an
Nächster Triumph

Ousmane Dembélé räumt auch bei den FIFA-Awards ab
Soll ewig bleiben

PSG bietet Luis Enrique einen Lifetime-Vertrag an
Mehr entdecken
Unterschiedliche Vorstellungen

PSG stösst bei Plänen mit Ousmane Dembélé auf Probleme

24.12.2025 - 16:39
Soll ewig bleiben

PSG bietet Luis Enrique einen Lifetime-Vertrag an

23.12.2025 - 09:51
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal

21.12.2025 - 16:47
Nächster Triumph

Ousmane Dembélé räumt auch bei den FIFA-Awards ab

16.12.2025 - 19:01
Mega-Zahlung

Kylian Mbappé gewinnt Rechtsstreit gegen PSG und kassiert 61 Millionen

16.12.2025 - 13:51
Lage spitzt sich zu

PSG erfüllt Forderungen von Upamecano, die Bayern geraten unter Druck

15.12.2025 - 14:44
Fehlt nun

Ibrahim Mbaye beeindruckt bei PSG und steht vor Afrikacup

14.12.2025 - 12:23
Keine Harmonie

Thiago Silva spricht offen über Bruch zwischen Neymar und Mbappé

14.12.2025 - 09:50
Preisschild festgelegt

BVB mit niederschmetternder Tendenz bei Nico Schlotterbeck

13.12.2025 - 15:35
Mehrfach beobachtet

Jetzt meldet sogar PSG Interesse an Manzambi an

11.12.2025 - 17:56