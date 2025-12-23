PSG bietet Luis Enrique einen Lifetime-Vertrag an

Paris St. Germain möchte auf unbestimmte Zeit mit seinem Trainer Luis Enrique weitermachen und bietet diesem einen Vertrag auf Lebenszeit an.

Diese Idee wird unter den PSG-Verantwortlichen gemäss «AS» sehr rege diskutiert. Demnach soll der neue Kontrakt von Enrique gar keine Laufzeit mehr besitzen. Vielmehr läuft er dann «ewig» und der Trainer entscheidet alleine, wann er den Klub verlässt.

Aktuell steht der 55-Jährige nur noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit unter Vertrag. Die Pariser Verantwortlichen aus Katar sind sehr glücklich mit ihrem Chefcoach, der sie in der vergangenen Spielzeit zum lange ersehnten Champions League-Titel geführt haben.

Enrique stiess im Sommer 2023 nach Paris. Zuvor trainierte er auch schon die spanische Nationalmannschaft, den FC Barcelona und einst auch die AS Roma.