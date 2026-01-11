SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 Januar, 2026 15:47
PSG-Verlängerung: Luis Enrique spricht Klartext

Luis Enrique soll eine Vertragsverlängerung bei PSG abgelehnt haben. Das stimmt so nicht, stellt der Trainer klar.

Luis Enrique hat auf Meldungen reagiert, nach denen er eine Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain abgelehnt habe.

«Das sind Gerüchte, die bei PSG immer wieder aufkommen. Es gibt viele Fake News. Sie versuchen, die Spieler und die Mannschaft zu destabilisieren, aber nichts davon wird passieren», sagte Enrique während der Pressekonferenz vor dem Stadtderby am Montag (21.10 Uhr) im Coupe de France gegen den Paris FC.

Enriques aktueller Kontrakt läuft 2027 aus, PSG hat seinem Cheftrainer angeblich einen Lifetime-Vertrag angeboten. «Es ist normal, Gespräche zu führen, aber das bleibt privat», sagte Enrique, ohne genauer auf Details einzugehen.

Der Spanier ist bei PSG seit 2023 in der Cheftrainer-Position angestellt. In der vergangenen Saison bescherte der 55-Jährige mit dem Gewinn der Champions League den grössten Erfolg der Vereinsgeschichte.

