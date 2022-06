Fix: Leonidas Stergiou & Zeki Amdouni stossen zur Schweizer A-Nati

Abwehrspieler Leonidas Stergiou und Angreifer Zeki Amdouni könnten demnächst ihre Debüts für die Schweizer A-Nationalmannschaft geben. Beide stossen von der U21 zum Team von Murat Yakin.

Dies bestätigt der Schweizerische Fussballverband am Donnerstag. Stergiou und Amdouni werden am Donnerstagabend in Genf eintreffen, für die Partie gegen Spanien aber noch nicht zum Kader zählen. Gegen Portugal könnten sie am Sonntagabend hingegen zum Einsatz gelangen.

In den letzten Tagen waren sie noch für die U21 unterwegs und bestritt mit dieser zwei Spiele.

ℹ️Leonidas Stergiou und Zeki Amdouni werden wie geplant heute Abend zum A-Nationalteam in Genf stossen, aber nicht auf dem Matchblatt stehen. Beide Spieler spielten gestern mit der U-21 in Moldawien (1:1).#NationsLeague — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 9, 2022

psc 9 Juni, 2022 11:42