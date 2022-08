Letzter Testspielgegner der Nati vor der WM steht fest

Die Schweizer Nati trifft in Abu Dhabi unmittelbar vor WM-Start zum letzten Test auf Ghana.

Die beiden WM-Teilnehmer stehen sich am 17. November gegenüber. Eine Woche später beginnt die WM für die Schweiz mit der Partie gegen Brasilien.

Bereits am 24. und 27. September stehen für das Team von Nati-Coach Murat Yakin noch Nations League-Spiele gegen Spanien und Tschechien an, wo Punkte benötigt werden, um den Abstieg in die zweite Stärkeklasse zu verhindern.

Die Schweiz spielt eine Woche vor dem WM-Auftakt gegen Ghana 📅 17.11.22 🕘 14:00 (= 11:00 CET)

psc 22 August, 2022 15:21