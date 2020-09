Fix: RB Leipzig angelt sich Alexander Sörloth

RB Leipzig bestätigt den Zuzug des norwegischen Stürmers Alexander Sörloth.

Der 24-Jährige spielte zuletzt eine erfolgreiche Leihsaison bei Trabzonspor in der Türkei, wo ihm in 34 Süper Lig-Spielen 24 Tore und neun Assists geglückt sind. Die Transferrechte am Torjäger lagen aber bei Crystal Palace. Von dort stösst Sörloth nun für 22 Mio. Euro Ablöse zu den Roten Bullen.

In Leipzig unterschreibt der Angreifer einen Vertrag bis 2025 und läuft künftig mit der Rückennummer 19 auf. Nach den Abgängen von Timo Werner und Patrik Schick wollte der Bundesligist in der Offensive unbedingt nachlegen.

#RBLeipzig verpflichtet den 24-jährigen Mittelstürmer Alexander #Sørloth 🤝 Alex erhält bei uns die Rückennummer 1⃣9⃣ und hat einen Fünfjahresvertrag bis 2025 unterschrieben✍️ 👉 https://t.co/k3KLM343ab#DieRotenBullen pic.twitter.com/1eQVk5c57F — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) September 22, 2020

psc 22 September, 2020 15:45