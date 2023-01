Stuttgart-Profi Naouirou Ahamada wechselt für 12 Millionen auf die Insel

Der französische Mittelfeldspieler Naouirou Ahamada verlässt den VfB Stuttgart nach anderthalb Jahren und wechselt in die Premier League.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sichert sich Crystal Palace für rund 12 Mio. Euro die Dienste am 20-jährigen Defensivstrategen. Die beiden Vereine sollen eine entsprechende Einigung erzielt haben. Ahamada ist sich mit Palace ebenfalls über einen Vertrag einig, weshalb dem Transfer nichts mehr im Weg steht.

Der Youngster war bei den Schwaben in dieser Saison gesetzt und stand bis zu einer Gelbsperre in 17 aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen im Einsatz. Künftig wird er nun in der Premier League auflaufen.

