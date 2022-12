Arsenal-Captain Martin Ödegaard attackiert Milan-Coach Stefano Pioli

Der FC Arsenal bestreitet in diesen Tagen einige Testspiele gegen ausländische Topklubs. Beim 2:1-Sieg gegen Milan platzt Captain Martin Ödegaard der Kragen.

Ursache dafür ist ein böses Foul von Milans Mittelfeldspieler Aster Vranckxan an Thomas Partey. Aus Sicht von Ödegaard legten die Rossoneri in jener Partie zum wiederholten Mal eine viel zu harte Gangart an den Tag. «Was zum Teufel macht ihr?! Das ist jetzt schon das zweite Mal. Das hier ist ein Freundschaftsspiel», faucht er Milan-Coach Stefano Pioli heftig an. Im Meistertrainer sieht er den Urheber für die Spielweise Milans.

Ödegaard ist zwar erst 23 Jahre alt, beweist sich bei den Gunners aber bereits als absoluter Leader und neuerdings auch Wortführer.

