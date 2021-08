Arsenal-Profi Ainsley Maitland-Niles sorgt für Eklat

Der englische Fussballprofi Ainsley Maitland-Niles geht mit seinem Klub Arsenal auf Konfrontationskurs.

Der 24-Jährige möchte die Gunners noch bis zum Transferschluss am Dienstagabend verlassen und macht daraus keinen Hehl. In seiner Instagram-Story schreibt er am Montag: “Alles was ich möchte, ist dorthin zu gehen, wo ich gebraucht werde und wo ich spielen werde”, schreibt er und versetzt die Botschaft mit drei weinenden Emojis. Medienberichten zufolge hat Arsenal zuvor ein Angebot des FC Everton für eine Leihe von Maitland-Niles abgelehnt.

Der fünffache Nationalspieler kam in dieser Saison bei Arsenal erst zu zwei Kurzeinsätzen. Offenbar gibt es auch Unstimmigkeiten darüber, wo er dem Team am meisten helfen kann. Maitland-Niles soll sich eher als Aussenverteidiger sehen, Gunners-Coach Mikel Arteta nicht unbedingt.

Ob und wie es für den Engländer nach diesem Affront bei den Londonern weitergeht, ist offen.

🚨 Ainsley Maitland-Niles on Instagram 🚨 pic.twitter.com/MkGHcEUGUV — David Ornstein (@David_Ornstein) August 30, 2021

psc 30 August, 2021 16:15