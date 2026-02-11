SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Muskuläre Probleme

Arsenal-Schock: Kai Havertz ist wieder verletzt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 23:41
Arsenal muss in den kommenden Wochen erneut auf seinen Stürmer Kai Havertz verzichten.

Den deutschen Angreifer hat es einmal mehr erwischt. Eine Muskelverletzung setzt ihn laut «The Athletic» ausser Gefecht. Es ist mit einem mehrwöchigen Ausfall zu rechnen. Immerhin sollte er nicht gleich monatelang ausfallen, wie in der vergangenen und auch in dieser Saison bereits geschehen. Havertz hatte sich zuletzt aber wieder in starker Form und konnte sich mit mehreren Skorerpunkten in Szene setzen.

Die Gunners werden weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Auch Mikel Merino, Martin Ödegaard, Bukayo Saka und Max Dowman können derzeit nicht mittun. Dennoch führen die Londoner die Tabelle der Premier League an und konnten sich in der Champions League als Sieger der Ligaphase souverän für die Achtelfinals qualifizieren. Auch im League Cup und im FA Cup bestehen noch Titelchancen.

