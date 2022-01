Arsenal startet weiteren Anlauf für Dusan Vlahovic

Der FC Arsenal bleibt an Torjäger Dusan Vlahovic dran und will den 21-jährigen Serben unbedingt auf die Insel lotsen.

Wie “La Nazione” berichtet, geben die Gunners ein weiteres Angebot für den Stürmer der AC Fiorentina ab. Die Rede ist nun von 70 Mio. Euro Ablöse, die die Londoner bieten könnten. Vlahovic hat in dieser Saison für seinen Verein in 24 Pflichtspielen bereits 20 Tore markiert. Spätestens im Sommer wird er wechseln, da er seinen bis 2023 gültigen Vertrag in der Toskana nicht verlängern will. Arsenal möchte weiteren Interessenten im Sommer zuvorkommen und sich den Angreifer schon jetzt schnappen.

Auch Juventus soll die Situation sehr genau beobachten, würde aber erst im Hinblick auf die kommende Saison aktiv. Bislang scheint Vlahovic einen Verbleib in der Serie A gegenüber einem Wechsel in die Premier League zu bevorzugen. Ob er sich doch noch umentscheidet, bleibt abzuwarten.

psc 18 Januar, 2022 15:44