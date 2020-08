Arsenal will Mesut Özil auszahlen

Der FC Arsenal möchte sich in diesem Sommer definitiv von Mesut Özil trennen.

Der Mittelfeldprofi spielt in den Überlegungen von Trainer Mikel Arteta keine Rolle mehr. Laut “Mirror” möchten die Gunners den Kontrakt mit Özil auflösen. Dabei sind die Londoner offenbar sogar bereit, den 31-Jährigen auszuzahlen, also das restliche Salär fliessen zu lassen. Bei einer Leihe würde man sich ebenfalls am Gehalt beteiligen.

Bislang blockiert Özil einen Transfer allerdings, wie sein Berater bereits mehrfach betont hat. Ein Transfer soll grundsätzlich erst im Sommer 2021 erfolgen, wenn der Kontrakt endet.

psc 10 August, 2020 11:56