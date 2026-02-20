Atlético stellt irre Forderung für Julian Alvarez

Der argentinische Stürmer Julian Alvarez weckt grosses Interesse bei diversen Topklubs. Allen voran Ligakonkurrent FC Barcelona ist am Angreifer von Atlético interessiert. Die Ablöseforderung der Rojiblancos hat es aber in sich.

Laut «Cadena SER» wird Atlético Alvarez im Sommer nicht für unter 200 Mio. Euro ziehen lassen. Ohnehin ist ein Abgang des 26-Jährigen von Klubseite her eigentlich nicht geplant. Im Gegenteil: Alvarez wurde bereits ein Angebot zur Vertragsverlängerung mit saftiger Gehaltserhöhung vorgelegt. Dieses könnte der Nationalspieler durchaus unterzeichnen. Atlético zahlte für seine Dienste im Sommer 2024 eine Ablöse in Höhe von 75 Mio. Euro an Manchester City.

Zurzeit ist er bis 2030 gebunden. Neben Barça bekunden auch Premier League-Klubs wie Chelsea und Arsenal Interesse an ihm. Alvarez steht in der aktuellen Spielzeit bei 13 Toren in 35 Pflichtspielen. Zuletzt hat seine Torquote im Vergleich zum Beginn der Saison abgenommen.

Er soll auch im argentinischen WM-Team im Sommer eine gewichtige Rolle einnehmen.