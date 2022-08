Der 30-jährige Deutsche bestritt am Dienstag den Medizintest bei den Cottagers und hat im Anschluss einen Dreijahresvertrag bis 2025 unterzeichnet – mit Option auf ein weiteres Jahr. Fulham zahlt für die Dienste von Leno eine Ablöse von bis zu 8 Mio. Pfund. Im Gegensatz zu Arsenal, wo Leno nach der Ankunft von Aaron Ramsdale in der vergangenen Saison nur noch die Nummer 2 war, wird der Torhüter bei Fulham die klare Nummer 1 sein.

Hey @Arsenal fans,

it’s time to move on for me. It’s been a pleasure to be part of this great football club for 4 amazing years.

Thank you very much for your support. Also a big thank you to my team mates and the staff behind the team.

I‘m looking forward to see you soon! ♥️ 💪🏽😊 pic.twitter.com/7cBPE2UlvV

— Bernd Leno (@Bernd_Leno) August 2, 2022