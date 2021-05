Fix: David Luiz verlässt Arsenal zum Saisonende

Der brasilianische Abwehrspieler David Luiz wird den FC Arsenal zum Saisonende verlassen.

Diesen Beschluss haben den 34-Jährige und der Klub übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge bei einem Gespräch am Freitag gemeinsam gefällt. Luiz stiess vor zwei Jahren für knapp 9 Mio. Euro Ablöse von Stadtrivale Chelsea zu Arsenal und kam in dieser Saison noch zu 20 Ligaspielen. Vor allem wiederkehrende Verletzungsprobleme verhinderten mehr Einsätze.

Nun endet das Engagement Luiz’ bei den Gunners. In der kommenden Saison wollen die Londoner in der Abwehr verstärkt auf William Saliba (20) setzen, der zurzeit noch an Nizza ausgeliehen ist.

psc 14 Mai, 2021 19:01