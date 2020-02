Inter an Aubameyang dran – Arsenal fordert 80 Millionen

Inter Mailand bekundet nach wie vor Interesse an Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Die Gunners fordern für den Gabuner allerdings eine hohe Ablöse.

Obwohl Aubameyang nur noch bis 2021 an die Londoner gebunden ist, wollen diese ihn im Sommer laut “kicker” nicht für weniger als 80 Mio. Euro ziehen lassen. Der 30-Jährige scheint einen Transfer anzustreben, falls Arsenal die Champions League erneut verpasst. Derzeit beträgt der Rückstand auf den vierten Platz in der Premier League, der für die Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde, sieben Punkte.

Die Nerazzurri rechnen sich im Sommer durchaus Chancen aus, den noch amtierenden Gunners-Captain unter Vertrag nehmen zu können.

psc 17 Februar, 2020 09:45