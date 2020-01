Kurzawa vor Sommer-Wechsel zu Arsenal

Layvin Kurzawa wird Paris Saint-Germain aller Voraussicht nach im kommenden Sommer ablösefrei verlassen. Mit dem FC Arsenal soll sich der Aussenbahnspieler bereits einig sein.

Das Engagement von Layvin Kurzawa bei Paris Saint-Germain wird voraussichtlich nach dieser Saison ein Ende nehmen. Wie “France Football” berichtet, deutet alles auf einem Abschied im kommenden Sommer hin. Dem Bericht zufolge ist sich der Linksfuss mit dem FC Arsenal über eine fünfjährige Zusammenarbeit einig.

Zu klären sei lediglich noch die Höhe des Handgelds, das Kurzawa für die Unterschrift in London erhalten wird. Der 27-Jährige kommt für PSG in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz, mehrmals stand er nicht mal im Aufgebot. Als Kurzawa im Sommer 2015 an die Seine wechselte, überwiesen die Pariser noch 25 Millionen Euro Ablöse an den AS Monaco.

aoe 18 Januar, 2020 15:41