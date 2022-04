Mikel Arteta über Granit Xhaka: “Froh, dass er geblieben ist”

In einer hochemotionalen Botschaft hatte Granit Xhaka offenbart, dass er während seiner schlimmsten Zeit beim FC Arsenal kurz davor stand, den Klub zu verlassen. Mikel Arteta lässt eine fast genauso emotionale Reaktion folgen und ist froh, dass er noch auf den Schweizer setzen kann.

Mikel Arteta bringt den allergrössten Respekt dafür auf, dass sich Granit Xhaka so offen und ehrlich über seine schwierigste Zeit beim FC Arsenal geöffnet hat. “Er hat das auf eine Art und Weise getan, wie ich es wahrscheinlich noch nie erlebt habe. Er hat von allen hier intern viel Unterstützung erhalten und ich denke, auch die Fans haben ihn sehr unterstützt”, sagte Arteta während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen den FC Southampton (Samstag, 16 Uhr).

Xhaka berichtete in einem Beitrag auf der US-Plattform “The Players’ Tribune” über seine schlimmsten Momente rund um den Eklat im Dezember 2019, als er nach seiner Auswechslung im Heimspiel gegen Crystal Palace von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war und wutentbrannt sein Trikot auszog. Xhaka erhielt im Nachgang haufenweise Gewalt- und Morddrohungen gegenüber sich und seine Familie. Ein Gespräch mit dem damals frisch angestellten Arteta bewegte Xhaka schliesslich zu bleiben.

Der iberische Coach ist noch heute erfreut darüber, dass er den Nati-Star von einem Abgang abbringen konnte. “Ich wollte nicht, dass er auf diese Weise geht. Ich glaube, es war ein bisschen so, als würde er vor einer schwierigen Situation davonlaufen – und ich denke, das entsprach nicht der Persönlichkeit oder dem Charakter von Granit”, sagte Arteta, der anfügt: “Daher bin ich froh, dass er geblieben ist, und ich bin sehr beeindruckt, dass er mit dieser Reife über die Situation sprechen konnte.”

Xhaka ist wieder Stammspieler im roten Bezirk Londons und kämpft mit den Gunners um den Einzug in die Champions League. Aus den letzten vier Spielen gingen aber gerade mal drei Punkte hervor. Der Rückstand auf den Stadtrivalen Tottenham Hotspur beträgt bei einem Spiel weniger drei Punkte. Noch ist also alles drin für Xhaka und Co.

aoe 16 April, 2022 10:20