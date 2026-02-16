Milan würde Christian Pulisic im Sommer für bestimmte Summe verkaufen

Christian Pulisic ist bei Milan nicht völlig unantastbar. Der US-Nationalspieler darf die Rossoneri im Sommer verlassen – wenn eine bestimme Summe gezahlt wird.

Laut «CaughtOffside» sind 80 Mio. Euro vonnöten, um den Angreifer abzuwerben. Pulisic läuft seit Sommer 2023 für Milan auf. Dort steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

Die Interessentenliste ist offenbar bereits ziemlich lang. Vor allem Premier League-Klubs werden genannt: Tottenham, Arsenal und Manchester United. Auf der Insel spielte Pulisic bereits vor seiner Zeit bei Milan, stand er zwischen 2019 und 2023 doch bei Chelsea unter Vertrag. In der Premier League kommt er auf 98 Einsätze. In der Serie A lief er bisher in 87 Partien auf.